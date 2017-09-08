Ураган "Хосе" посилився до 3-ї категорії і рухається до Карибів

Ураган просувається по центральній частині Атлантичного океану на захід, до Карибського басейну.

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Ураган "Хосе" посилився до третьої категорії за п'ятибальною шкалою і просувається по центральній частині Атлантичного океану на захід, до Карибського басейну. Про це повідомив Національний центр попередження ураганів США.

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Нагадаємо, що в даний час в Атлантиці лютує інший потужний ураган - "Ірма". Жертвами стихії вже стали 11 людей.