Ураган "Хосе" посилився до 3-ї категорії і рухається до Карибів

10:08, 8 вересня 2017
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Ураган просувається по центральній частині Атлантичного океану на захід, до Карибського басейну.

Ілюстрація REUTERS
Ілюстрація REUTERS

Ураган "Хосе" посилився до третьої категорії за п'ятибальною шкалою і просувається по центральній частині Атлантичного океану на захід, до Карибського басейну. Про це повідомив Національний центр попередження ураганів США.

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Нагадаємо, що в даний час в Атлантиці лютує інший потужний ураган - "Ірма". Жертвами стихії вже стали 11 людей.

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