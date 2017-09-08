В американському штаті Флорида евакуюють півмільйона людей через ураган "Ірма"

З п'ятниці в штаті будуть закриті всі школи. Скасовані деякі спортивні заходи.

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Влада штату Флорида віддала розпорядження про евакуацію більш 500 тисяч людей у зв'язку з наближенням потужного урагану «Ірма». Про це повідомляє агентство Associated Press.

За розпорядженням губернатора в штаті з п'ятниці, 8 вересня, у понеділок, 11 вересня, будуть закриті всі школи. Скасовані деякі спортивні заходи.

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Губернатор закликав усіх жителів Флориди бути готовими до евакуації, підкресливши, що наближається ураган «більше, ніж увесь наш штат», і може призвести до масштабних руйнувань і жертв.

Як повідомляв УНІАН, вже більше мільйона жителів островів Карибського басейну постраждали від руйнівного урагану "Ірма", ще 26 мільйонів знаходяться в небезпеці.