Під час землетрусу в Мексиці загинули семеро людей

11:06, 8 вересня 2017
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Мексиканські рятувальні служби повідомили, що цей землетрус став найсильнішим з 1985 року.

Землетрус в Мексиці / REUTERS
Землетрус в Мексиці / REUTERS

У результаті землетрусу в Мексиці загинули щонайменше семеро людей. Про це повідомляють "РИА Новости" з посиланням на дані місцевих ЗМІ.

Як повідомляє телеканал Milenio TV з посиланням на губернатора південно-східного штату Чьяпас Мануеля Веласкеса, в його штаті загинули три людини. За даними видання Universal, в штаті Оахака загинула жінка. Видання Excelsior з посиланням на губернатора штату Табаско Артуро Нуньєс повідомляє про двох загиблих дітей.

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Крім того, видання Prensa Libre з посиланням на губернатора департаменту Сан-Маркос в Гватемалі повідомляє про одного загиблого в місті Такана.

У той же час Інформаційна служба з надзвичайних ситуацій і катастроф повідомляє про п'ятьох загиблих.

Як повідомляв УНІАН, землетрус магнітудою 8,0 сталося біля тихоокеанського берега Мексики. Мексиканські рятувальні служби повідомили, що цей землетрус став найсильнішим з 1985 року, коли загинули тисячі людей.

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