Погода на вихідні: в Україну прийде "бабине літо", на півдні до +30° (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, в ці вихідні в Україні буде тепло і сонячно, місцями температура підніметься до +30°.
У столиці в суботу без опадів, температура повітря вночі +16°, вдень +24°. В неділю буде ясна погода, +15°...+26°.
У Львові завтра буде мінлива хмарність, вночі +14°, вдень +25°. У неділю +15°...+26°.
У Луцьку в суботу вночі +15°, вдень +24°, без опадів. У неділю вночі +15°, вдень +26°, мінлива хмарність.
Антициклон несе спеку до України
У Вінниці в суботу без опадів, температура повітря +14°...+26°. У неділю до +25° з мінливою хмарністю.
Одеситам на вихідних обіцяють ясну погоду. У суботу температура вночі +15°, вдень +27°. У неділю +16°...+27°.
У Харкові в суботу хмарно, температура вночі +11°, вдень +22°. У неділю +11°...+24°, мінлива хмарність.
У Дніпрі в суботу буде ясна погода. Температура вночі +13°, вдень +25°. У неділю мінлива хмарність, температура повітря +12°...+26°.
У Сімферополі завтра буде сонячно, +15°...+29°. В неділю буде ясна погода, температура +14°...+30°.
У Маріуполі в суботу буде ясна погода, температура вночі +14°, вдень +25°. В неділю хмарно, температура до +23°.
У Краматорську в суботу буде ясно, температура вночі +9°, вдень +23°. У неділю температура до +24°, хмарно.
У Сєвєродонецьку завтра сонячно, температура вночі +9°, вдень +23°. У неділю +10°...+24°, практично безхмарно.
Погода на курортах
У Буковелі в суботу без опадів, температура до +20°. В неділю хмарно, вночі +7°, вдень +20°.
У Моршині на Львівщині в суботу хмарно з проясненнями, вночі +14°, вдень +26°. У неділю ясно, вночі +12°, вдень до +27°.
У Трускавці в суботу без опадів, температура до +27°. У неділю температура вдень +27°, сонячно.
У Сваляві завтра без опадів, +24°, в неділю хмарно, температура повітря +11° ...+24°.
У Затоці В суботу практично безхмарно, температура вночі +16°, вдень до +26°. У неділю ясно, до +26°.
У Бердянську в суботу буде ясно, температура +14° ...+25°. У неділю невелика хмарність, температура до +24°.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+17°... +9°
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Дніпро+23°... +14°
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Донецьк+29°... +14°
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Житомир+15°... +10°
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Запоріжжя+26°... +16°
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Івано-Франківськ+17°... +10°
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Київ+16°... +10°
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Кіровоград+20°... +10°
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Луганськ+31°... +17°
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Луцьк+14°... +9°
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Львів+15°... +10°
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Миколаїв+23°... +15°
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Одеса+24°... +13°
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Полтава+20°... +13°
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Рівне+14°... +8°
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Сімферополь+26°... +14°
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Суми+23°... +12°
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Тернопіль+15°... +10°
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Харків+25°... +13°
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Херсон+24°... +15°
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Хмельницький+18°... +10°
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Черкаси+18°... +10°
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Чернігів+14°... +10°
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Чернівці+18°... +9°