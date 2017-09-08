Погода на вихідні: в Україну прийде "бабине літо", на півдні до +30° (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, в ці вихідні в Україні буде тепло і сонячно, місцями температура підніметься до +30°.

У вихідні в Україні буде сонячна і ясна погода / УНІАН

У столиці в суботу без опадів, температура повітря вночі +16°, вдень +24°. В неділю буде ясна погода, +15°...+26°.

У Львові завтра буде мінлива хмарність, вночі +14°, вдень +25°. У неділю +15°...+26°.

У Луцьку в суботу вночі +15°, вдень +24°, без опадів. У неділю вночі +15°, вдень +26°, мінлива хмарність.

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У Вінниці в суботу без опадів, температура повітря +14°...+26°. У неділю до +25° з мінливою хмарністю.

Одеситам на вихідних обіцяють ясну погоду. У суботу температура вночі +15°, вдень +27°. У неділю +16°...+27°.

У Харкові в суботу хмарно, температура вночі +11°, вдень +22°. У неділю +11°...+24°, мінлива хмарність.

Прогноз на 9 вересня / УНІАН

Прогноз на 10 вересня / УНІАН

У Дніпрі в суботу буде ясна погода. Температура вночі +13°, вдень +25°. У неділю мінлива хмарність, температура повітря +12°...+26°.

У Сімферополі завтра буде сонячно, +15°...+29°. В неділю буде ясна погода, температура +14°...+30°.

У Маріуполі в суботу буде ясна погода, температура вночі +14°, вдень +25°. В неділю хмарно, температура до +23°.

У Краматорську в суботу буде ясно, температура вночі +9°, вдень +23°. У неділю температура до +24°, хмарно.

У Сєвєродонецьку завтра сонячно, температура вночі +9°, вдень +23°. У неділю +10°...+24°, практично безхмарно.

Погода на курортах

У Буковелі в суботу без опадів, температура до +20°. В неділю хмарно, вночі +7°, вдень +20°.

У Моршині на Львівщині в суботу хмарно з проясненнями, вночі +14°, вдень +26°. У неділю ясно, вночі +12°, вдень до +27°.

У Трускавці в суботу без опадів, температура до +27°. У неділю температура вдень +27°, сонячно.

У Сваляві завтра без опадів, +24°, в неділю хмарно, температура повітря +11° ...+24°.

У Затоці В суботу практично безхмарно, температура вночі +16°, вдень до +26°. У неділю ясно, до +26°.

У Бердянську в суботу буде ясно, температура +14° ...+25°. У неділю невелика хмарність, температура до +24°.

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