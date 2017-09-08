Через ураган "Ірма" у ще одному американському штаті ввели режим НС

12:02, 8 вересня 2017
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Раніше режим НС ввели у Флориді, Пуерто-Риіко і на американських Віргінських островах.

Ілюстрація REUTERS
Ілюстрація REUTERS

Президент США Дональд Трамп ввів режим надзвичайного стану в зв'язку з наближенням урагану "Ірма" ще в одному штаті - Південній Кароліні. Про це йдеться в повідомленні Білого дому, передають "РИА Новости".

Раніше Трамп оголосив ПП у Флориді, Пуерто-Рико і на американських Віргінських островах.

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Режим НС дозволяє виділити федеральну допомогу місцевій владі, які в США є головною відповідальною стороною при ліквідації наслідків стихійних лих.

Як повідомляв УНІАН, вже більше мільйона жителів островів Карибського басейну постраждали від руйнівного урагану "Ірма", ще 26 мільйонів знаходяться в небезпеці. В американському штаті Флорида через ураган евакуюють півмільйона людей.

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