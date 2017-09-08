На Барбадосі 16-річний серфер загинув, намагаючись підкорити хвилі під час урагану "Ірма"
Хлопець впав зі своєї дошки і зіткнувся з рифом. Його називали одним з найперспективніших молодих серферів.
На Барбадосі загинув перспективний 16-річний серфер, який катався під час потужного урагану "Ірма". Про це повідомляє The Тelegraph.
Відзначається, що хлопець впав зі своєї дошки і зіткнувся з рифом.
"Хлопець стікав кров'ю і не ворушився. Його намагалися якнайшвидше доставити на пляж, але це було важко зробити", - сказав сержант Алан Берк.
Через ураган "Ірма" у ще одному американському штаті ввели режим НС
Газета "Національні новини" в Барбадосі назвала хлопця одним з найперспективніших молодих серферів.
Як повідомляв УНІАН, вже більше мільйона жителів островів Карибського басейну постраждали від руйнівного урагану "Ірма", ще 26 мільйонів знаходяться в небезпеці. В американському штаті Флорида через ураган евакуюють півмільйона людей.
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