На Барбадосі 16-річний серфер загинув, намагаючись підкорити хвилі під час урагану "Ірма"

Хлопець впав зі своєї дошки і зіткнувся з рифом. Його називали одним з найперспективніших молодих серферів.

Хлопцеві було всього 16 років / The Тelegraph

На Барбадосі загинув перспективний 16-річний серфер, який катався під час потужного урагану "Ірма". Про це повідомляє The Тelegraph.

Відзначається, що хлопець впав зі своєї дошки і зіткнувся з рифом.

"Хлопець стікав кров'ю і не ворушився. Його намагалися якнайшвидше доставити на пляж, але це було важко зробити", - сказав сержант Алан Берк.

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Газета "Національні новини" в Барбадосі назвала хлопця одним з найперспективніших молодих серферів.

Як повідомляв УНІАН, вже більше мільйона жителів островів Карибського басейну постраждали від руйнівного урагану "Ірма", ще 26 мільйонів знаходяться в небезпеці. В американському штаті Флорида через ураган евакуюють півмільйона людей.