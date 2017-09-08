Ураган "Ірма" ослаб до четвертої категорії (фоторепортаж)
Швидкість вітру досягає 250 кілометрів на годину.
Ураган "Ірма", що рухається уздовж островів Карибського басейну, ослабнув до четвертої категорії, але продовжує представляти небезпеку. Про це повідомив Національний центр США з попередження ураганів.
Ураган знаходиться в 90 кілометрах на північний захід від острова Великий Інагуа (у складі Багамських островів) і в 795 кілометрах на південний схід від американського Маямі.
Ураган "Хосе" посилився до 3-ї категорії і рухається до Карибів
Швидкість вітру досягає 250 кілометрів на годину.
Як повідомляв УНІАН, вже більше мільйона жителів островів Карибського басейну постраждали від руйнівного урагану "Ірма", ще 26 мільйонів знаходяться в небезпеці. В американському штаті Флорида з-за урагану евакуюють півмільйона людей.
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