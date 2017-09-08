Ураган "Ірма" ослаб до четвертої категорії (фоторепортаж)

13:17, 8 вересня 2017
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Швидкість вітру досягає 250 кілометрів на годину.

Наслідки урагану
Наслідки урагану "Ірма" в Домінікані / REUTERS

Ураган "Ірма", що рухається уздовж островів Карибського басейну, ослабнув до четвертої категорії, але продовжує представляти небезпеку. Про це повідомив Національний центр США з попередження ураганів.

Ураган знаходиться в 90 кілометрах на північний захід від острова Великий Інагуа (у складі Багамських островів) і в 795 кілометрах на південний схід від американського Маямі.

Ураган "Хосе" посилився до 3-ї категорії і рухається до Карибів

Швидкість вітру досягає 250 кілометрів на годину.

Як повідомляв УНІАН, вже більше мільйона жителів островів Карибського басейну постраждали від руйнівного урагану "Ірма", ще 26 мільйонів знаходяться в небезпеці. В американському штаті Флорида з-за урагану евакуюють півмільйона людей.

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