На Київ насувається сильний вітер

13:47, 8 вересня 2017
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За прогнозом синоптиків, сьогодні у столиці мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, температура 18-20°.

Ілюстрація Reuters
Ілюстрація Reuters

У найближчі години і до кінця доби 8 вересня в Києві очікуються пориви вітру 15-18 м/с. Про це попередили в Українському гідрометцентрі.

За прогнозом синоптиків, сьогодні у столиці мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, температура 18-20°.

Антициклон несе спеку до України

Київська служба порятунку при Департаменті міського благоустрою та збереження природного середовища нагадує основні правила поведінки в разі посилення вітру:

- всі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

- якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

- у разі сильного вітру сховатися в найближчому будинку або природному;

- уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч з ними автотранспорт.

Управління з питань надзвичайних ситуацій рекомендує при падінні дерев або гілок, при травмуванні людей і т. д. негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

Як повідомляв УНІАН, у вихідні до Києва повернеться тепла погода.

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