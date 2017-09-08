На Київ насувається сильний вітер
За прогнозом синоптиків, сьогодні у столиці мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, температура 18-20°.
У найближчі години і до кінця доби 8 вересня в Києві очікуються пориви вітру 15-18 м/с. Про це попередили в Українському гідрометцентрі.
За прогнозом синоптиків, сьогодні у столиці мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, температура 18-20°.
Антициклон несе спеку до України
Київська служба порятунку при Департаменті міського благоустрою та збереження природного середовища нагадує основні правила поведінки в разі посилення вітру:
- всі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
- якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
- у разі сильного вітру сховатися в найближчому будинку або природному;
- уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч з ними автотранспорт.
Управління з питань надзвичайних ситуацій рекомендує при падінні дерев або гілок, при травмуванні людей і т. д. негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.
Як повідомляв УНІАН, у вихідні до Києва повернеться тепла погода.
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