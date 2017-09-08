Готель в Мексиці розколовся надвоє через потужний землетрус

Інцидент стався в місті Матіас-Ромеро в штаті Оахака. На щастя, жертв вдалося уникнути.

Люди зібралися на вулиці після землетрусу в Мехіко / REUTERS

Будівля туристичного готелю в Мексиці розкололася надвоє і обрушилася через потужний землетрусу. Про це повідомляє Associated Press.

Інцидент стався в місті Матіас-Ромеро в штаті Оахака. Мексиканський президент Енріке Пенья Ньєто заявив, що в результаті НП ніхто не загинув.

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Як повідомляв УНІАН, землетрус магнітудою 8,0 стався біля тихоокеанського берега Мексики. Мексиканські рятувальні служби повідомили, що цей землетрус став найсильнішим з 1985 року. Відомо про щонайменше 7 жертв.