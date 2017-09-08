Готель в Мексиці розколовся надвоє через потужний землетрус

15:29, 8 вересня 2017
7
0

Інцидент стався в місті Матіас-Ромеро в штаті Оахака. На щастя, жертв вдалося уникнути.

Люди зібралися на вулиці після землетрусу в Мехіко / REUTERS
Люди зібралися на вулиці після землетрусу в Мехіко / REUTERS

Будівля туристичного готелю в Мексиці розкололася надвоє і обрушилася через потужний землетрусу. Про це повідомляє Associated Press.

Інцидент стався в місті Матіас-Ромеро в штаті Оахака. Мексиканський президент Енріке Пенья Ньєто заявив, що в результаті НП ніхто не загинув.

Ураган "Хосе" посилився до 3-ї категорії і рухається до Карибів

Як повідомляв УНІАН, землетрус магнітудою 8,0 стався біля тихоокеанського берега Мексики. Мексиканські рятувальні служби повідомили, що цей землетрус став найсильнішим з 1985 року. Відомо про щонайменше 7 жертв.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Укргідрометцентр оприлюднив прогноз погоди на липень Укргідрометцентр оприлюднив прогноз погоди на липень
У Чернігові міські служби працюють у посиленому режимі в боротьбі зі стихійним лихом У Чернігові міські служби працюють у посиленому режимі в боротьбі зі стихійним лихом
Погода в Україні: ДСНС попереджає про сильні дощі, град та шквали до 20 м/с Погода в Україні: ДСНС попереджає про сильні дощі, град та шквали до 20 м/с
На Прикарпатті внаслідок сильних дощів підтоплені будинки, зруйновані дороги і мости (фото) На Прикарпатті внаслідок сильних дощів підтоплені будинки, зруйновані дороги і мости (фото)
Погода на вихідні: Україну накриють зливи з грозами, на заході до + 16° (карта) Погода на вихідні: Україну накриють зливи з грозами, на заході до + 16° (карта)
На вулицях міст вирують ріки: в Греції сталися сильні повені (фото, відео) На вулицях міст вирують ріки: в Греції сталися сильні повені (фото, відео)
Синоптики попереджають про підвищення рівнів води у річках України Синоптики попереджають про підвищення рівнів води у річках України

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 36 °
Майже безхмарно
Погода Стерлінг
69 %
763 мм
2.6 м/с
2 %
Стрічка новин