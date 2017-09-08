Режим НС і 15 жертв: землетрус в Мексиці став найпотужнішим за сто років

15:57, 8 вересня 2017
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Влада мексиканського штату Чьяпас, біля берегів якого стався потужний землетрус, оголосила режим НС 122 муніципалітетах.

Люди зібралися на вулиці після землетрусу в Мехіко / REUTERS
Люди зібралися на вулиці після землетрусу в Мехіко / REUTERS

Число жертв землетрусу в Мексиці в штаті Оахака зросла до 15 людей. Про це повідомляє радіостанція W Radiо.

Влада мексиканського штату Чьяпас, біля берегів якого стався потужний землетрус, що оголосили режим НС у 122 населених пунктах, проводиться евакуація одного з населених пунктів.

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За оцінками специалстов, землетрус, який стався біля берегів Мексики вранці в п'ятницю, став найпотужнішим за останні сто років.

Як повідомляв УНІАН, землетрус магнітудою 8,0 стався біля тихоокеанського берега Мексики. Осередок землетрусу залягав на глибині 33 кілометри.

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