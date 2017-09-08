В Україні завтра буде ясна погода, температура до +29° (відеопрогноз)

16:30, 8 вересня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 9 вересня в Україні буде сонячна і тепла погода.

Завтра в Україні буде тепла і ясна погода / УНІАН
Завтра в Україні буде тепла і ясна погода / УНІАН

У східних областях України завтра буде ясна погода, температура вдень до +23°. На півдні України ясно, температура до +29°.

На заході України завтра буде невелика хмарність. Температура вдень до +28°.

Погода на вихідні: в Україну прийде "бабине літо", на півдні до +30° (карта)

У північних областях мінлива хмарність. Температура до +22°. У центрі України ясна погода. Температура вдень до +25°.

За народним прогнозом,

9 вересня — преподобного Піпена, Горобинника. Багато горобини вродило 9 вересня - осінь похмурою буде, а взимку можливі сильні холоди. Гроза 9 вересня віщує теплу осінь.

Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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