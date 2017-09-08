У Києві завтра буде хмарно, вдень до +24°

17:00, 8 вересня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 9 вересня у столиці буде ясна погода, вдень до +24°.

holy-mozart.livejournal.com
Завтра в столиці буде тепло і ясно / holy-mozart.livejournal.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +24°, ввечері - до +15°. Вітер змінний, до 4.9 м/с.

Сонце в столиці зійде у 06:23, а зайде о 19:26.

Погода на вихідні: в Україну прийде "бабине літо", на півдні до +30° (карта)

Як повідомляв УНІАН, у вихідні до Києва прийде чергове потепління.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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