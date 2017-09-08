"Землетрус століття" у Мексиці: кількість загиблих зросла до 32 осіб - Reuters

17:20, 8 вересня 2017
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Підземні поштовхи спричинили утворення тріщин у будівлях та невелике цунамі.

Люди вийшли на вулиці під час землетрусу в Мексиці / REUTERS
Люди вийшли на вулиці під час землетрусу в Мексиці / REUTERS

Щонайменше 32 людини загинуло внаслідок потужного землетрусу, який стався пізно ввечері в четвер, 7 вересня, у Мексиці. Як повідомляє Reuters, землетрус вдарив по південному узбережжю країни, призвівши до утворення тріщин у будівлях та появи невеликого цунамі.

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Агентство зазначає, що цей землетрус був потужнішим за поштовхи у 1985 році, які тоді призвели до спустошення та руйнування міських районів Мехіко. Однак цього разу пошкодження у місті є невеликими.

Раніше повідомлялось, що внаслідок землетрусу загинуло щонайменше 26 осіб.

Як повідомляв УНІАН, землетрус магнітудою 8,0 стався біля тихоокеанського берега Мексики. Осередок землетрусу залягав на глибині 33 кілометри. За оцінками спеціалістів, землетрус, який стався біля берегів Мексики вранці в п'ятницю, став найпотужнішим за останні сто років.

Влада мексиканського штату Чьяпас, біля берегів якого стався потужний землетрус, оголосила режим НС у 122 населених пунктах, проводиться евакуація одного з населених пунктів.

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