Кількість жертв найсильнішого за 100 років землетрусу в Мексиці зросла до 58 осіб

Жертвами землетрусу в Мексиці стали, за різними даними, від 58 до 60 осіб.

Землетрус у Мексиці / REUTERS

Щонайменше 58 людей загинули і близько 250 постраждали в результаті землетрусу в Мексиці. Про це повідомляє РБК з посиланням на Reuters.

Керівник агентства цивільного захисту Мексики Луїс Феліпе Пуентес повідомив Reuters про те, що в штаті Оахака загинули 45 людей, ще десять - у штаті Чьяпас, і ще троє людей загинули в штаті Табаско. За словами губернатора штату Чьяпас Мануела Веласко, жертвами землетрусу в штаті стали 12 осіб. Таким чином, загальне число жертв могло скласти 60 осіб.

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Раніше повідомлялося про 26 загиблих в результаті стихійного лиха. Губернатор штату Оахака Алехандро Мурата заявляв, що через землетрус загинули не менше 20 осіб, у тому числі 17 - у місті Хучитан-де-Сарагоса. У ньому також були зруйновані близько 100 будинків.

Найсильніший за останні сто років землетрус магнітудою 8.2 стався 8 вересня в Мексиці. Епіцентр стихійного лиха був зафіксований у 88 км на північний захід від міста Піхіхьяпан у штаті Чьяпас на південному сході Мексики. В результаті землетрусу також виникло невелике цунамі, висота хвиль якого досягала 0,7 м. За попередньою інформацією, через землетрус без електрики залишилися близько 200 тис. чоловік. Після землетрусу сейсмологи також зафіксували ще 62 афтершоки.