Ураган "Ірма" насувається на Флориду, влада наказала евакуюватися близько чверті населення штату (карта)

12:51, 9 вересня 2017
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"Ірма" вируватиме у Флориді й принесе із собою затоплення.

Ураган
Ураган "Ірма" / REUTERS

Потужний ураган "Ірма" насувається на Флориду, місцева влада вже наказала евакуюватися 5,6 млн жителів - це близько чверті всього населення штату.

У ніч на суботу потужність урагану досягла максимальної п'ятої категорії, повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.

Очікується, що "Ірма" - один із найпотужніших ураганів у Атлантиці за останнє сторіччя - вируватиме у Флориді в неділю вранці, принісши з собою руйнування і затоплення.

Наразі ураган наблизився до північної частини Куби, де розташована столиця Гавана, викликавши сильні зливи і вітер швидкістю близько 250 км на годину.

Ураган "Ірма" ослаб до четвертої категорії (фоторепортаж)

За даними Національної служби попередження про урагани в США, сила вітру о 3.00 ранку за Гринвічем у суботу досягала 257 км/год., а його епіцентр знаходився в 190 км на південний схід від кубинського міста Кайбарьєн, який розташований у північній провінції Вілла-Клара. У деяких районах острова відключено електрику, є перебої зі зв'язком, однак синоптики сподіваються, що ураган пройде лише по дотичній, що дозволить уникнути значних руйнувань на острові.

За останніми даними, ураган забрав життя щонайменше 21 людини.

Міжнародний комітет Червоного Хреста раніше повідомив, що вже більш як мільйон жителів островів Карибського басейну постраждали від "Ірми" і ще 26 млн залишаються під загрозою.

фото bbc.com
фото bbc.com

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