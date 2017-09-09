До України повертається "літо", синоптики обіцяють до +31° (карта)
Така ж тепла погода прогнозується й на 11 і 12 вересня.
Завтра, 10 вересня, по всій території України очікується по-літньому сонячна погода з температурою повітря вдень 26-28 градусів тепла. Про це повідомляє Український гідрометцентр.
Погода на вихідні: в Україну прийде "бабине літо", на півдні до +30° (карта)
Також зазначається, що найтепліше (до 30-31 градусів за Цельсієм) буде в Херсонській та Миколаївській областях, у всіх інших регіонах максимальна температура повітря сягатиме 28 градусів тепла.
Вночі середня температура повітря становитиме 15-17 градусів.
При цьому опадів в усіх регіонах не очікується, а середня вологість повітря становитиме 48%.
За даними гідрометцентру, така ж тепла погода прогнозується й на 11 і 12 вересня.
Як повідомляла Погода УНІАН, після різкого похолодання і дощів в Україні найближчим часом погода покращиться. Антициклон забезпечить суху й сонячну погоду.
Погода в Україні
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Вінниця+17°... +9°
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Дніпро+23°... +14°
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Донецьк+29°... +14°
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Житомир+15°... +10°
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Запоріжжя+26°... +16°
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Івано-Франківськ+17°... +10°
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Київ+16°... +10°
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Кіровоград+20°... +10°
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Луганськ+31°... +17°
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Луцьк+14°... +9°
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Львів+15°... +10°
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Миколаїв+23°... +15°
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Одеса+24°... +13°
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Полтава+20°... +13°
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Рівне+14°... +8°
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Сімферополь+26°... +14°
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Суми+23°... +12°
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Тернопіль+15°... +10°
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Харків+25°... +13°
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Херсон+24°... +15°
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Хмельницький+18°... +10°
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Черкаси+18°... +10°
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Чернігів+14°... +10°
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Чернівці+18°... +9°