До України повертається "літо", синоптики обіцяють до +31° (карта)

Така ж тепла погода прогнозується й на 11 і 12 вересня.

У нашій країні буде знову тепло / фото УНІАН

Завтра, 10 вересня, по всій території України очікується по-літньому сонячна погода з температурою повітря вдень 26-28 градусів тепла. Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Читайте також Погода на вихідні: в Україну прийде "бабине літо", на півдні до +30° (карта)

Також зазначається, що найтепліше (до 30-31 градусів за Цельсієм) буде в Херсонській та Миколаївській областях, у всіх інших регіонах максимальна температура повітря сягатиме 28 градусів тепла.

фото facebook.com/ukrgmc.official

Вночі середня температура повітря становитиме 15-17 градусів.

При цьому опадів в усіх регіонах не очікується, а середня вологість повітря становитиме 48%.

За даними гідрометцентру, така ж тепла погода прогнозується й на 11 і 12 вересня.

Як повідомляла Погода УНІАН, після різкого похолодання і дощів в Україні найближчим часом погода покращиться. Антициклон забезпечить суху й сонячну погоду.