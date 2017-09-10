Синоптики на початку наступного тижня в Києві прогнозують сонячну погоду та 26-28 тепла
Загалом в Україні на початку тижня буде малохмарно і тепло.
Синоптики на початку наступного тижня, у понеділок, 11 вересня, в Києві прогнозують сонячну погоду з температурою 26-28 градусів тепла.
Про це повідомляє Укргідрометцентр на своїй сторінці у Facebook.
Зазначається, що температура вночі у столиці становитиме 14-16°.
«В Україні на початку тижня буде малохмарно і тепло. Вітер переважно південний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17°, на крайньому півдні 18-20°, у східних областях та на Сумщині 7-12°; вдень 24-29°, в південній частині місцями 31°», - йдеться у повідомленні.
На півдні, в Одесі, без опадів. Температура вночі 16-18°, вдень 23-25°.
На заході країни, у Львові, буде сухо та тепло. Температура вночі 13-15°, вдень 27-29°.
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В Дніпрі синоптики опадів не очікують. Температура вночі 11-13°, вдень 26-28°.
У Харкові понеділок буде теплим та майже безхмарним. Температура вночі 10-12°, вдень 24-26°.
Завтра в Карпатах синоптики чекають погожу погоду. Температура вночі 9-14°, вдень 17-22°.
Погода в Україні
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Вінниця+17°... +9°
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Дніпро+23°... +14°
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Донецьк+29°... +14°
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Житомир+15°... +10°
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Запоріжжя+26°... +16°
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Івано-Франківськ+17°... +10°
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Київ+16°... +10°
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Кіровоград+20°... +10°
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Луганськ+31°... +17°
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Луцьк+14°... +9°
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Львів+15°... +10°
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Миколаїв+23°... +15°
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Одеса+24°... +13°
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Полтава+20°... +13°
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Рівне+14°... +8°
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Сімферополь+26°... +14°
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Суми+23°... +12°
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Тернопіль+15°... +10°
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Харків+25°... +13°
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Херсон+24°... +15°
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Хмельницький+18°... +10°
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Черкаси+18°... +10°
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Чернігів+14°... +10°
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Чернівці+18°... +9°