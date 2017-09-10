Синоптики на початку наступного тижня в Києві прогнозують сонячну погоду та 26-28 тепла

Загалом в Україні на початку тижня буде малохмарно і тепло.

Осінній вересень ще порадує теплом / фото УНІАН

Синоптики на початку наступного тижня, у понеділок, 11 вересня, в Києві прогнозують сонячну погоду з температурою 26-28 градусів тепла.

Про це повідомляє Укргідрометцентр на своїй сторінці у Facebook.

Зазначається, що температура вночі у столиці становитиме 14-16°.

«В Україні на початку тижня буде малохмарно і тепло. Вітер переважно південний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17°, на крайньому півдні 18-20°, у східних областях та на Сумщині 7-12°; вдень 24-29°, в південній частині місцями 31°», - йдеться у повідомленні.

На півдні, в Одесі, без опадів. Температура вночі 16-18°, вдень 23-25°.

На заході країни, у Львові, буде сухо та тепло. Температура вночі 13-15°, вдень 27-29°.

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В Дніпрі синоптики опадів не очікують. Температура вночі 11-13°, вдень 26-28°.

У Харкові понеділок буде теплим та майже безхмарним. Температура вночі 10-12°, вдень 24-26°.

Завтра в Карпатах синоптики чекають погожу погоду. Температура вночі 9-14°, вдень 17-22°.