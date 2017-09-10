Початок тижня в Україні буде по-літньому спекотним. Синоптики обіцяють до +29 (карта)

15:59, 10 вересня 2017
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Майже по всій Україні буде утримуватися літня спека - температура складе 29 градусів.

flickr.com/photos/little_krawler
У Києві завтра без опадів, сонячна погода \ flickr.com/photos/little_krawler

У понеділок, 11 вересня, в Україні очікується сонячна погода. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура в Україні вночі складе від 13 до 18 градусів, вдень від 24 до 29 градусів, йдеться в прогнозі Гідрометеоцентру.

Антициклон несе спеку до УкраїниУ Києві завтра без опадів, сонячна погода. Температура вночі 13-15 градусів, вдень 27-29 градусів.

На Заході також очікується сонячна погода. Температура вночі 13-15 градусів, вдень 27-29 градусів.

У південних областях понеділок буде сонячним. Температура вночі 16-18 градусів, вдень 27-29 градусів.

У східних областях 11 вересня також без опадів. Температура вночі 12-15 градусів, вдень 26-29 градусів.

У Карпатах 11 вересня також без опадів. Температура вночі 13-15 градусів, вдень 27-29 градусів.

Гідрометцентр
Гідрометцентр

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