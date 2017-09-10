Кількість жертв найсильнішого за останні 100 років землетрусу в Мексиці зросла до 65

Щонайменше 200 людей отримали різні травми. Президент країни Енріке Пенья-Ньєто оголосив день жалоби за загиблими.

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Число жертв найбільш потужного землетрусу в Мексиці за останні сто років зросло до 65. Рятувальники продовжують шукати тих, хто вижив під завалами, передає Бі-бі-сі. Землетрус магнітудою 8,1 стався в ніч на п'ятницю.

Читайте також Готель в Мексиці розколовся надвоє через потужний землетрусЗусилля рятувальників в даний час зосереджені на штатах Табаско, Оахака і Чьяпас, які найбільше постраждали від землетрусу.

В місто Оахака вислана гуманітарна допомога, а також направлені поліцейські з собаками.

Це найпотужніший землетрус на планеті з вересня 2015 року, однак завдяки тому, що осередок залягав в 70 км від поверхні землі, він відчувався слабкіше, ніж міг б.

Щонайменше 37 людей загинуло в місті Хучитан, повідомляють місцеві ЗМІ. Мерія і безліч інших будівель виявилися майже повністю зруйновані. "Ситуація в Хучитані критична, це найжахливіший момент в історії міста", - заявила мер Глорія Санчес.

29-річний поліцейський Відаль Віра, який не спав більше 36 годин, розповів ЗМІ: "Я не можу згадати настільки жахливого землетрусу. Все місто зараз - зона катастрофи. Багато пошкоджень. Багато смертей".

Землетрус завдав шкоди найбіднішому і найменш розвиненому району Мексики, і реальний масштаб пошкоджень поки неясний.

Чьяпас - найпівденніший штат, на кордоні з Гватемалою. Місцевість там дуже гориста, люди живуть у віддалених місцях, і 25% населення складають представники корінних народів Мексики. Штат популярний у туристів, які приїжджають сюди, щоб побачити добре збережені архітектурні пам'ятники, такі як місто стародавніх майя Паленке.

Щонайменше одна людина загинула в Гватемалі в результаті землетрусу, розповіли місцеві влади.

Перший поштовх стався о 23:50 у четвер за місцевим часом (04:50 за Гринвічем в п'ятницю) і відчувався в радіусі декількох сотень кілометрів, у тому числі в столиці країни Мехіко. Будівлі хиталися, і люди в паніці вибігали на вулицю. Поштовхи тривали протягом майже хвилини.

Відразу після землетрусу Тихоокеанський центр попередження цунамі оголосив, що на південне узбережжя Мексики ринуть хвилі висотою понад три метри. Під загрозою цунамі перебували також узбережжя Сальвадору, Гондурасу та Коста-Ріки. Проте згодом було оголошено, що досягають берегів Мексики хвилі не будуть перевищувати 70 див.