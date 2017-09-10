Землетрус століття в Мексиці: кількість жертв зросла до 90 людей

17:46, 10 вересня 2017
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У Мексиці вже понад 48 годин триває рятувальна операція після найпотужнішого за сто років 8-бального землетрусу.

REUTERS
Ілюстрація REUTERS

У Мексиці влада підтвердила загибель щонайменше 90 людей через потужний землетрус, що стався цього тижня.

Зокрема, в найбільш постраждалому південному штаті Оахака - 71 жертва, повідомив представник служби цивільної оборони Хесус Гонсалес, передає Deutsche Welle.

Між тим, на сході країни ураган "Катя" за станом на ранок неділі, 10 вересня, призвів до загибелі двох людей в результаті сходу селевих потоків.

Ураган "Ірма" насувається на Флориду, влада наказала евакуюватися близько чверті населення штату (карта)

Раніше повідомлялося, що в Мексиці вже понад 48 годин триває рятувальна операція після найпотужнішого за сто років на 8-бального землетрусу. До цього йшлося про 65 жертв.

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