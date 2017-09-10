По мірі наближення до Флориди ураган "Ірма" набирає сили (відео)

На узбережжі Флориди підвищується рівень води, очікується, що ураган призведе до затоплень багатьох районів. Губернатор Флориди Рік Скотт попередив, що час для евакуації вже минув.

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На Флориду невблаганно насувається руйнівний ураган "Ірма". По мірі наближення до півострову ураган посилився до 4-ї категорії. На південь Флориди, напередодні самого урагану вже обрушилися зливи і штормові вітри, передає Бі-бі-сі. Сьогодні потужність "Ірми" впала з п'ятої категорії до третьої, але після того як ураган зачепив Кубу, його категорія була знову підвищена до четвертої.

Читайте також Ураган "Ірма" насувається на Флориду, влада наказала евакуюватися близько чверті населення штату (карта)Місцева влада розпорядилася про евакуацію 6,3 млн жителів прибережних районів - це більше чверті всього населення штату. Сьогодні ввечері губернатор Флориди Рік Скотт попередив, що час для евакуації вже минув: жителям Флориди наказано відправитися в укриття, а також уникати подорожей по дорогах. За його словами, зараз вже занадто пізно намагатися покинути зони ризику.

Понад 200 тис. осіб у Флориді вже залишилися без електроенергії.

На даний момент "Ірма" просувається в напрямку міста Тампа.

Швидкість вітру в центрі "Ірми" зараз досягає 210 км\год.

Раніше ураган вдарив по Кубі, принісши зливи і шквальний вітер. Згідно із заявою кубинського уряду, він завдав значної шкоди прибережним поселенням та курортам і залишив без електроеенргії декілька районів острова. Найбільше постраждав кубинський район Камагуей.

За даними ЗМІ, швидкість вітру на Кубі досягала 250 км\год, висота хвиль - семи метрів. Більше мільйона кубинців евакуювалися в очікуванні урагану, повідомлень про загиблих немає.

"Ірма" практично повністю зруйнувала острів Барбуда, але обійшла стороною Багамські острови.

"Ірма", як очікується, досягне узбережжя США близько полудня (за місцевим часом) в неділю. Однак, на островах Флорида-Кіс на південний схід від півострова вже зафіксовані невеликі руйнування, близько 76 тис. осіб залишилися без електроенергії. Передбачається, що саме на них припаде основний удар стихії.

Глава федерального агентства США з управління з надзвичайних ситуацій Брок Лонг заявив, що безпечних місць на архіпелазі Флорида-Кіс немає. "Ви дуже ризикуєте, якщо не евакуюєтеся", - додав він.

На шляху урагану також знаходяться такі міста, як Тампа і Сент-Пітерсберг.

Губернатор штату Рік Скотт звернувся до жителів, що проживають в районах схильних до ризику, з суворим попередженням. "Послухайте, час спливає. Якщо ви до полудня не будете в дорозі на західному узбережжі [півострова], вам потрібно буде відправитися в укриття, до друзів, якщо ви не в зоні евакуації. Уникайте автострад", - сказав він.

За його словами, в прибережних районах висота штормових хвиль може досягати майже чотирьох метрів. Він додав, що люди при такому розгулі стихії вижити не зможуть.

Губернатор розповів, що по всьому штату десятки тисяч людей перечікують негоду в укриттях. За інформацією ЗМІ, в деяких місцях укриття вже переповнені, і деяким бажаючим довелося відмовити.

У Майамі і окрузі Броуард було введено комендантську годину, щоб розчистити дороги від автотранспорту.

Міжнародний комітет Червоного Хреста раніше повідомив, що вже більше мільйона жителів островів Карибського басейну постраждали від "Ірми" і ще 26 млн залишаються під загрозою.

Ураган зруйнував майже всі будівлі на Барбуді та залишив без електрики жителів Пуерто-Ріко, а також приніс значні руйнування на Британські Віргінські острови, острови Сен-Мартен, Сен-Бартелемі і Сент-Кітс і Невіс.