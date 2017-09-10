Через негоду в Італії загинули щонайменше сім людей (фото)

20:24, 10 вересня 2017
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Тіла чотирьох людей були знайдені в затопленому будинку в місті Ліворно. Всі вони були членами однієї родини.

Reuters
Reuters

Сильні зливи в італійській області Ліворно спричинили загибель щонайменше семи людей, повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на Corriere della Sera.

У центральній частині Італії стався землетрус Повідомляється, що протягом двох годин у Ліворно випало 260 міліметрів опадів, що дорівнює двом місячним нормам. Внаслідок негоди були затоплені десятки будинків.

Reuters
Reuters

Тіла чотирьох людей були знайдені в затопленому будинку в місті Ліворно. Всі вони були членами однієї родини – батько, мати, дворічна дівчинка і дідусь. Рятувальникам вдалося врятувати лише чотирирічну дівчинку.

Тіло п’ятої жертви негоди було знайдене в районі зсуву грунтів, спричиненого негодою, ще одну загиблу людину знайшли поблизу її будинку. Сьома людина загинула під час дорожнього інциденту, який, можливо, був спричинений зливами.

Reuters
Reuters

Зазначається, що кількість жертв у найближчі години може зрости. Вже зараз рятувальники говорять про щонайменше трьох зниклих безвісти.

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