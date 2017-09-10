Через негоду в Італії загинули щонайменше сім людей (фото)
Тіла чотирьох людей були знайдені в затопленому будинку в місті Ліворно. Всі вони були членами однієї родини.
Сильні зливи в італійській області Ліворно спричинили загибель щонайменше семи людей, повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на Corriere della Sera.
У центральній частині Італії стався землетрус Повідомляється, що протягом двох годин у Ліворно випало 260 міліметрів опадів, що дорівнює двом місячним нормам. Внаслідок негоди були затоплені десятки будинків.
Тіла чотирьох людей були знайдені в затопленому будинку в місті Ліворно. Всі вони були членами однієї родини – батько, мати, дворічна дівчинка і дідусь. Рятувальникам вдалося врятувати лише чотирирічну дівчинку.
Тіло п’ятої жертви негоди було знайдене в районі зсуву грунтів, спричиненого негодою, ще одну загиблу людину знайшли поблизу її будинку. Сьома людина загинула під час дорожнього інциденту, який, можливо, був спричинений зливами.
Зазначається, що кількість жертв у найближчі години може зрости. Вже зараз рятувальники говорять про щонайменше трьох зниклих безвісти.
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