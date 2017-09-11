Ураган "Ірма" затопив частину Маямі і ослаб до другої категорії (фото, відео)

01:42, 11 вересня 2017
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Ураган "Ірма" ослаб до другої категорії з п'яти за шкалою Саффіра - Сімпсона.

Ураган
Ураган "Ірма" / REUTERS

Деякі райони міста Маямі в штаті Флорида опинилися затопленими в результаті удару тропічного шторму "Ірма", пише Бі-Бі-Сі.

На даний час ураган досяг західного узбережжя штату, несучи з собою зливи і повені.

До 22:00 за Гринвічем неділі, 10 вересня, категорія урагану була знижена до другої з п'яти за шкалою Саффіра - Сімпсона. За кілька годин до цього її знизили до третьої. Швидкість вітру досягає 175 км на годину.

Із наближенням до Флориді ураган "Ірма" набирає силу (відео)

Фінансовий район Маямі Брікелл затоплений, висота підйому води склала близько 60 см. Багато вулиць міста перетворилися на річки. Більше мільйона житлових будинків залишилися без електрики.

У Майамі начальник поліції повідомив Бі-бі-сі, що центр міста покритий шаром води глибиною 60-90 см і що вітер порвав безліч високовольтних ліній.

За даними Національного центру по спостереженню за ураганами США, швидкість вітру в епіцентрі "Ірми" знизилася з 51,4 м/с до 49,1 м/с, передає ТАСС.

Епіцентр зараз знаходиться в 10 км на північ міста Нейплс (штат Флорида). Ураган рухається на північ зі швидкістю 6,7 м/с.

Раніше Національна метеорологічна служба США повідомила, що у Флориді сформувалося щонайменше п'ять торнадо.

Ураган "Ірма" насувається на Флориду, влада наказала евакуюватися близько чверті населення штату (карта)

Ураган "Ірма" раніше призвів до значних руйнувань в країнах Карибського басейну, де загинуло не менше 27 осіб.

Віце-президент США Майк Пенс повідомив, що президент Дональд Трамп дуже стурбований подальшим просуванням урагану вздовж узбережжя Флориди і уважно стежить за цим.

На півдні штату в районі відомого курорту на острові Кі-Уест відзначені сильний вітер і штормові хвилі заливають узбережжя. Висота хвиль сягає 4,6 метра. Всім жителям курортного міста наказано евакуюватися.

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