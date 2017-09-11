Ураган "Ірма" затопив частину Маямі і ослаб до другої категорії (фото, відео)

Ураган "Ірма" ослаб до другої категорії з п'яти за шкалою Саффіра - Сімпсона.

Ураган "Ірма" / REUTERS

Деякі райони міста Маямі в штаті Флорида опинилися затопленими в результаті удару тропічного шторму "Ірма", пише Бі-Бі-Сі.

На даний час ураган досяг західного узбережжя штату, несучи з собою зливи і повені.

До 22:00 за Гринвічем неділі, 10 вересня, категорія урагану була знижена до другої з п'яти за шкалою Саффіра - Сімпсона. За кілька годин до цього її знизили до третьої. Швидкість вітру досягає 175 км на годину.

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Фінансовий район Маямі Брікелл затоплений, висота підйому води склала близько 60 см. Багато вулиць міста перетворилися на річки. Більше мільйона житлових будинків залишилися без електрики.

У Майамі начальник поліції повідомив Бі-бі-сі, що центр міста покритий шаром води глибиною 60-90 см і що вітер порвав безліч високовольтних ліній.

За даними Національного центру по спостереженню за ураганами США, швидкість вітру в епіцентрі "Ірми" знизилася з 51,4 м/с до 49,1 м/с, передає ТАСС.

Епіцентр зараз знаходиться в 10 км на північ міста Нейплс (штат Флорида). Ураган рухається на північ зі швидкістю 6,7 м/с.

Раніше Національна метеорологічна служба США повідомила, що у Флориді сформувалося щонайменше п'ять торнадо.

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Ураган "Ірма" раніше призвів до значних руйнувань в країнах Карибського басейну, де загинуло не менше 27 осіб.

Віце-президент США Майк Пенс повідомив, що президент Дональд Трамп дуже стурбований подальшим просуванням урагану вздовж узбережжя Флориди і уважно стежить за цим.

The Scene In Downtown Miami pic.twitter.com/Uq6F5SDD1c — Breaking911 (@Breaking911) September 10, 2017

На півдні штату в районі відомого курорту на острові Кі-Уест відзначені сильний вітер і штормові хвилі заливають узбережжя. Висота хвиль сягає 4,6 метра. Всім жителям курортного міста наказано евакуюватися.