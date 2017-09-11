"Величезний монстр": Трамп оголосив у Флориді режим великого стихійного лиха через ураган "Ірма"

06:16, 11 вересня 2017
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Трамп зазначив, що влада успішно координує дії з метою мінімізації збитків від стихії.

Дональд Трамп / REUTERS
Дональд Трамп / REUTERS

Президент США Дональд Трамп запровадив у Флориді режим великого стихійного лиха.

Як повідомляє Reuters, він наказав федеральній владі надати допомогу штату, на який обрушився ураган «Ірма».

Ураган "Ірма" насувається на Флориду, влада наказала евакуюватися близько чверті населення штату (карта)

Мешканці та підприємства зможуть отримати виплати на тимчасове розміщення і ремонт житла, а також недорогі кредити для покриття незастрахованих втрат.

Федеральний уряд також відшкодує витрати місцевої влади на захист громадян, а також більшу частину витрат з видалення сміття.

Трамп назвав «Ірму» «величезним монстром». При цьому президент зазначив, що влада успішно координує дії для мінімізації збитків від стихії.

Як повідомляв УНІАН, деякі райони міста Маямі в штаті Флорида опинилися затопленими в результаті удару тропічного шторму "Ірма". Однак, по мірі просування по Флориді ураган "Ірма" ослаб до другої категорії з п'яти за шкалою Саффіра - Сімпсона.

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