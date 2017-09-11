"Величезний монстр": Трамп оголосив у Флориді режим великого стихійного лиха через ураган "Ірма"

Трамп зазначив, що влада успішно координує дії з метою мінімізації збитків від стихії.

Дональд Трамп / REUTERS

Президент США Дональд Трамп запровадив у Флориді режим великого стихійного лиха.

Як повідомляє Reuters, він наказав федеральній владі надати допомогу штату, на який обрушився ураган «Ірма».

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Мешканці та підприємства зможуть отримати виплати на тимчасове розміщення і ремонт житла, а також недорогі кредити для покриття незастрахованих втрат.

Федеральний уряд також відшкодує витрати місцевої влади на захист громадян, а також більшу частину витрат з видалення сміття.

Трамп назвав «Ірму» «величезним монстром». При цьому президент зазначив, що влада успішно координує дії для мінімізації збитків від стихії.

Як повідомляв УНІАН, деякі райони міста Маямі в штаті Флорида опинилися затопленими в результаті удару тропічного шторму "Ірма". Однак, по мірі просування по Флориді ураган "Ірма" ослаб до другої категорії з п'яти за шкалою Саффіра - Сімпсона.