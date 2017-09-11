В Україні сьогодні буде тепло і без опадів (карта)

08:00, 11 вересня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 11 вересня в Україні без опадів, у більшості регіонів україни очікується тепла погода.

В Україні сьогодні буде тепло / galleryua.com, berlum
В Україні сьогодні буде тепло / galleryua.com, berlum

На сході без опадів, температура вдень до +27°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +32°.

На Київ насувається сильний вітер

На заході України в понеділок хмарно з проясненнями. Вдень найтепліше буде в Чернівецькій області – до +29°.

У північних областях без опадів. Температура до +27°. У центрі хмарно з проясненнями, температура вдень до +29°.

Прогноз на 11 вересня / УНІАН
Прогноз на 11 вересня / УНІАН

За народним прогнозом, 11 вересня - Іоанна Хрестителя. Це період останніх гроз. На Іоанна Предтечі гримить грім - на довгу й теплу весну. На Івана Хрестителя потяглися журавлі на південь - до ранньої зими.

Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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