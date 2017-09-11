У Києві сьогодні без опадів, вдень до +27°

Згідно з даними Погода УНІАН, у понеділок, 11 вересня, у столиці без опадів, вдень до +27°.

Сьогодні в Києві без опадів / sunny7.ua

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +27°, ввечері - до +20°. Вітер південний і південно-східний, до 5.1 м/с.

Читайте також Початок тижня в Україні буде по-літньому спекотним. Синоптики обіцяють до +29 (карта)

Сонце в столиці зійшло у 06:26, а зайде о 19:21.

Як повідомляв УНІАН, 11 вересня в Україні без опадів, у більшості регіонів україни очікується тепла погода.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.