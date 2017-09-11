Ураган "Ірма" у Флориді залишив без електрики майже 4 млн споживачів
Понад 3 мільйонів споживачів залишилися без електроенергії в результаті урагану "Ірма" в американському штаті Флорида.
За даними декількох енергетичних компаній штату, без електрики залишилися майже 4 мільйони осіб.
Ураган "Ірма" насувається на Флориду, влада наказала евакуюватися близько чверті населення штату (карта)
Як повідомляє CNN, ураган ослаб до другої категорії, швидкість вітру сягає 168 км/год. Очікуються нові руйнування, оскільки зараз "Ірма" рухається в напрямку Тампи - третього за розміром міста штату Флорида.
Раніше президент США Дональд Трамп ввів у Флориді режим великого стихійного лиха. Він наказав федеральній владі надати допомогу штату, який накрив ураган "Ірма".
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