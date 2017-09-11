Столиця Куби постраждала від повені, викликаної ураганом "Ірма"

10:34, 11 вересня 2017
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Столиця Куби Гавана постраждала від сильної повені, викликаної ураганом "Ірма".

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

Водою затопило знамениту набережну Малекон і багато вулиці вздовж берегової лінії. Місто накрили 11-метрові хвилі, повідомляє ТАСС з посиланням на метеорологів.

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У деяких районах люди пересуваються по пояс або навіть по груди у воді. По вулицях плавають автомобілі, меблі, уламки покрівлі. Деякі жителі міста переміщаються містом саморобними човнами.

Один з місцевих жителів повідомив, що таку повінь бачить вперше.

"Після сильних злив у нас часто бувають підтоплення, але такої повені ніколи не було. У деяких районах повністю затоплені перші поверхи будинків", - розповів він.

Нагадаємо, більше 3 мільйонів споживачів залишилися без електроенергії в результаті урагану "Ірма" в американському штаті Флорида.

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