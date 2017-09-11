На Миколаївщині горіло 22 га сухої трави та сміття

За добу на території Миколаївської області було зареєстровано 17 пожеж сухої трави та сміття.

На Миколаївщині горіла суха трава / ДСНС

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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Так, пожежі були зафіксовані у Новоодеському, Снігурівському, Миколаївському, Вітовському, Новобузькому районах, містах Миколаїв, Нова Одеса, Вознесенськ та смт. Єланець. Загальна площа, яку пройшов вогонь, становить понад 22 Га. Майже у всіх випадках причиною загорань ставало необережне поводження з вогнем з боку населення.

Нагадаємо, на початку вересня У Лос-Анджелесі було оголошено режим НС через лісові пожежі.