На Миколаївщині горіло 22 га сухої трави та сміття

11:22, 11 вересня 2017
350
0

За добу на території Миколаївської області було зареєстровано 17 пожеж сухої трави та сміття.

На Миколаївщині горіла суха трава / ДСНС
На Миколаївщині горіла суха трава / ДСНС

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

У Греції вдалося взяти під контроль масштабну лісову пожежу (фоторепортаж)

Так, пожежі були зафіксовані у Новоодеському, Снігурівському, Миколаївському, Вітовському, Новобузькому районах, містах Миколаїв, Нова Одеса, Вознесенськ та смт. Єланець. Загальна площа, яку пройшов вогонь, становить понад 22 Га. Майже у всіх випадках причиною загорань ставало необережне поводження з вогнем з боку населення.

Нагадаємо, на початку вересня У Лос-Анджелесі було оголошено режим НС через лісові пожежі.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
У перший день липня синоптики обіцяють грози на всій території України і паводки (відео) У перший день липня синоптики обіцяють грози на всій території України і паводки (відео)
У Чернігові міські служби працюють у посиленому режимі в боротьбі зі стихійним лихом У Чернігові міські служби працюють у посиленому режимі в боротьбі зі стихійним лихом
Чернігів затопило: на вулицях пливуть човни, машини пішли під воду (фото, відео) Чернігів затопило: на вулицях пливуть човни, машини пішли під воду (фото, відео)
Погода в Україні: ДСНС попереджає про сильні дощі, град та шквали до 20 м/с Погода в Україні: ДСНС попереджає про сильні дощі, град та шквали до 20 м/с
Руйнівна стихія: внаслідок негоди в Україні знеструмлено майже 400 населених пунктів у 10 областях Руйнівна стихія: внаслідок негоди в Україні знеструмлено майже 400 населених пунктів у 10 областях
Кількість жертв повеней і зсувів у В'єтнамі досягла 22 Кількість жертв повеней і зсувів у В'єтнамі досягла 22
На Балі вивергається вулкан Агунг, сотні жителів евакуйовані (фоторепортаж) На Балі вивергається вулкан Агунг, сотні жителів евакуйовані (фоторепортаж)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 36 °
Майже безхмарно
Погода Стерлінг
69 %
763 мм
2.6 м/с
2 %
Стрічка новин