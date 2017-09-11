Ураган "Ірма" послабшав до першої категорії

Ураган "Ірма" 11 вересня послабшав до першої категорії, просуваючись на північ від міста Тампа в штаті Флорида.

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Стихія залишила щонайменше 3 млн жителів Флориди без електрики, пошкоджено будинки, головним чином, дахи, повідомляє Радіо Свобода.

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Буря цими вихідними також торкнулася більшої частини Карибського басейну і Куби. Ураган то стихав, то посилювався, але тримався там на рівні 4-5 балів. Відомо про загибель щонайменше 24 людей.

Незважаючи на зменшення сили, ураган провокує на своєму шляху, зокрема, у межах Мексиканської затоки, дощі і потужні вітри. 10 вересня у Флориді було зареєстровано щонайменше три випадки смерті від урагану. Напередодні місто Майамі накрили сильні дощі та сильний вітер.

Центр шторму перетнув Форт-Маєрс на південному заході штату ввечері 10 вересня.

Президент США Дональд Трамп оголосив, що незабаром вирушить у Флориду, щоб оцінити масштаби пошкоджень від стихії.

Раніше повідомлялося, що більше 3 мільйонів споживачів залишилися без електроенергії в результаті урагану "Ірма" в американському штаті Флорида.