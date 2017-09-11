Ураган "Ірма" послабшав до першої категорії

11:35, 11 вересня 2017
423
0

Ураган "Ірма" 11 вересня послабшав до першої категорії, просуваючись на північ від міста Тампа в штаті Флорида.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

Стихія залишила щонайменше 3 млн жителів Флориди без електрики, пошкоджено будинки, головним чином, дахи, повідомляє Радіо Свобода.

Столиця Куби постраждала від повені, викликаної ураганом "Ірма"

Буря цими вихідними також торкнулася більшої частини Карибського басейну і Куби. Ураган то стихав, то посилювався, але тримався там на рівні 4-5 балів. Відомо про загибель щонайменше 24 людей.

Незважаючи на зменшення сили, ураган провокує на своєму шляху, зокрема, у межах Мексиканської затоки, дощі і потужні вітри. 10 вересня у Флориді було зареєстровано щонайменше три випадки смерті від урагану. Напередодні місто Майамі накрили сильні дощі та сильний вітер.

Центр шторму перетнув Форт-Маєрс на південному заході штату ввечері 10 вересня.

Президент США Дональд Трамп оголосив, що незабаром вирушить у Флориду, щоб оцінити масштаби пошкоджень від стихії.

Раніше повідомлялося, що більше 3 мільйонів споживачів залишилися без електроенергії в результаті урагану "Ірма" в американському штаті Флорида.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
У перший день липня синоптики обіцяють грози на всій території України і паводки (відео) У перший день липня синоптики обіцяють грози на всій території України і паводки (відео)
У Чернігові міські служби працюють у посиленому режимі в боротьбі зі стихійним лихом У Чернігові міські служби працюють у посиленому режимі в боротьбі зі стихійним лихом
Чернігів затопило: на вулицях пливуть човни, машини пішли під воду (фото, відео) Чернігів затопило: на вулицях пливуть човни, машини пішли під воду (фото, відео)
Мерехтливе небо: українці у соцмережах діляться відео нічної грози з блискавками Мерехтливе небо: українці у соцмережах діляться відео нічної грози з блискавками
Руйнівна стихія: внаслідок негоди в Україні знеструмлено майже 400 населених пунктів у 10 областях Руйнівна стихія: внаслідок негоди в Україні знеструмлено майже 400 населених пунктів у 10 областях
"Судний день": Харків накрила потужна піщана буря (відео) "Судний день": Харків накрила потужна піщана буря (відео)
На Балі вивергається вулкан Агунг, сотні жителів евакуйовані (фоторепортаж) На Балі вивергається вулкан Агунг, сотні жителів евакуйовані (фоторепортаж)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 36 °
Майже безхмарно
Погода Стерлінг
69 %
763 мм
2.6 м/с
2 %
Стрічка новин