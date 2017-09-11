Погода на тиждень: до України повернеться спека, на півдні обіцяють до +35° (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, цього тижня до більшості областей України повернеться тепла погода. Невеликий спад температури синоптики обіцяють у вівторок і середу.

До України повернеться спека / УНІАН

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, у понеділок в Україні буде тепло і без опадів. На сході до +27°, на заході до +29°. У центрі стовпчик термометра підніметься до +30° на півночі до +27°. На півдні – до +32°.

Прогноз на 11 вересня / УНІАН

У вівторок, 12 вересня, в Україні місцями пройдуть дощі. У більшості регіонах збережеться спекотна погода - до +35°, на заході трохи похолодає.

Прогноз на 12 вересня / УНІАН

У середу, 13 вересня, на заході і на півночі похолодає. В інших регіонах до +33°.

Прогноз на 13 вересня / УНІАН

У четвер без опадів. Вночі по країні +12°...+15°, вдень на заході та півдні до +28°.

Прогноз на 14 вересня / УНІАН

У п'ятницю ясно і без опадів. У центрі до +31°, в інших регіонах +17°...+29°.

Прогноз на 15 вересня / УНІАН

16 і 17 вересня без опадів. У суботу вночі найпрохолодніше буде в Чернівецькій області - до +10°, на решті території +13°...+17°. Вдень температура по країні +22°...+31°. У неділю вночі на заході до +9°, вдень в Україні +22°...+32°.

Прогноз на 16 серпня / УНІАН

Прогноз на 17 вересня / УНІАН

Народний прогноз

11 вересня - Іоанна Хрестителя. Це період останніх гроз. На Іоанна Предтечі гримить грім - на довгу й теплу весну. На Івана Хрестителя потяглися журавлі на південь - до ранньої зими. 12 вересня - святих Олександра, Івана, Павла. Іван Пісний прийшов, літо красне забрав. Примічали: якщо журавлі на Київ полетіли - чекай ранньої зими.

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13 вересня - Положення пояса Пресвятої Богородиці. Журавлі в цей день збираються на болоті "домовленість тримати, яким шляхом-дорогою на теплі води летіти".

14 вересня - преподобного Симеона Стовпника. Перша зустріч осені, проводи літа. З цього дня починалося "старе бабине літо" і вже відлітали останні ластівки. Якщо перший день бабиного літа ясний, то бабине літо буде теплим і сонячним. 15 вересня - день Федота і Руфіни, а також Момонтія Вівчарника. Червоний захід - за прикметами, скоро вдарять перші морози. Дощ іде 15 вересня - осінь буде сухою

16 вересня - день Василини і Домни. Яка погода буде в цей день, така і буде в наступні два тижні. 17 вересня – Вавіли-священномученика. Вавіло - святкові вила, вони стогів сіна не роблять, пластів не піднімають, на роботу не поспішають, тихо в безлюдному місці лежать.

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