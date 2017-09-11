Пожежа у Бразилії знищила 155 тисяч га лісу

13:04, 11 вересня 2017
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Лісова пожежа в штаті Токантінс на півночі Бразилії знищила 155 тисяч га лісу.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

Пожежа триває вже протягом кількох днів, повідомляє Xinhua з посиланням на департамент охорони навколишнього середовища регіону.

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Лісова пожежа почалася 28 серпня в національному парку Арагуая. До теперішнього часу вогонь поширився на площі 155 тис. гектарів.

Повідомляється, що джерело загоряння знаходилося в районі з найгустішою рослинністю. Фахівці вважають, що пожежа негативно позначиться на екологічній ситуації в регіоні.

В адміністрації національного парку припускають, що пожежа могла статися через сільськогосподарську діяльність.

Нагадаємо, за добу на території Миколаївської області було зареєстровано 17 пожеж сухої трави та сміття.

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