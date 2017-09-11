У результаті злив у Китаї 15 людей загинули або зникли безвісти

У результаті тривалих дощів у низці китайських районів загинули або зникли безвісти 15 осіб.

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Чотири людини загинули в місті Чунцин, двоє загинули і семеро зникли безвісти в провінції Сичуань, ще двоє загинули в провінції Юньнань, повідомляє Xinhua з посиланням на Міністерство цивільної адміністрації КНР.

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Потужні дощі накрили територію провінцій Хенань, Хубей, Сичуань, Гуйчжоу, Юньнань, Шеньсі і міста Чунцин 8 вересня. Складні погодні умови призвели до повеней, сходження селевих потоків і зсувів.

Станом на ранок 11 вересня в зонах лиха опинилося понад 596 тис. осіб, терміново було евакуйовано приблизно 6,7 тис. осіб. Стихія зруйнувала понад 500 і пошкодила 2,7 тис. будівель. Економічний збиток оцінюється в 64,6 млн доларів США.

Нагадаємо, столиця Куби Гавана постраждала від сильної повені, викликаної ураганом "Ірма".