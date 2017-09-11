Рятувальники попереджають про підвищення рівнів води на річках Закарпаття
Протягом 12-13 вересня у зв'язку з очiкуваними сильними опадами на річках Закарпаття очікується підвищення рівнів води.
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
В Україні сьогодні буде тепло і без опадів (карта)
Так на річках Закарпатської області очікується підвищення рівнів води на 0,2-1,0 м, без загрози негативних наслідків.
У місцях проходження сильних злив можливе формування значного місцевого стоку, швидкоплинне підвищення рівнів води на малих водотоках у населених пунктах. Крім того, у гірських районах існує загроза сходу селевих потоків.
Нагадаємо, цього тижня до більшості областей України повернеться тепла погода. Невеликий спад температури синоптики обіцяють у вівторок і середу.
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