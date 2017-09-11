Завтра у більшості регіонів України буде спекотно, на заході пройдуть дощі (відеопрогноз)

16:30, 11 вересня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 12 вересня в більшості регіонів України збережеться спекотна погода, невелике похолодання і дощі очікуються на заході.

На заході України завтра пройдуть дощі / УНІАН
На заході України завтра пройдуть дощі / УНІАН

На сході без опадів, температура вдень до +32°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +34°.

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На заході України у вівторок пройдуть дощі. Вдень до +27°.

У північних областях без опадів. Температура до +28°. У центрі України мінлива хмарність, температура вдень до +22°.

За народним прогнозом, 12 вересня - святих Олександра, Івана, Павла. Іван Пісний прийшов, літо красне забрав. Якщо птахи 12 вересня кружляють високо і не хочуть відлітати, то осінь буде теплою, сухою і тривалою.

Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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