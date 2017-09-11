У Києві завтра до +27°, без опадів

Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 12 вересня, у столиці без опадів, вдень до +27°.

У Києві завтра буде тепло / kiev-live.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +27°, ввечері - до +23°. Вітер південно-східний, до 5.9 м/с.

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Сонце в столиці зійде у 06:28, а зайде о 19:19.

Як повідомляв УНІАН, 12 вересня в більшості регіонів України збережеться спекотна погода, похолодання та дощ очікуються на заході.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.