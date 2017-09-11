Захід і Південь завтра накриють шквали з грозами, в решті областей збережеться літня спека
Синоптики попереджають про зливи в Карпатах і шквали з грозами на заході та півдні України.
За даними Укргідрометцентру, завтра вдень у Карпатах сильний дощ, на заході країни грози.
Рятувальники попереджають про підвищення рівнів води на річках ЗакарпаттяУ Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській, Рівненській, Тернопільській, Волинській, Чернівецькій, Миколаївській, Одеській, Запорізькій та Херсонській областях місцями пориви вітру та шквали 15-20 м/с.
Разом з тим як повідомляється на сторінці гідрометцентру у Facebook, дощі завтра пройдуть також на Вінниччині та у західних областях.
"12 вересня в Україні буде мінлива хмарність. У західних та Вінницькій областях вночі без опадів, вдень помірні, в Карпатах сильні дощі, грози; на решті території без опадів.
Вітер південно-східний, 7-12 м/с, у західних та південних областях місцями пориви вітру 15-20 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 25-30°, в південних, Кіровоградській та Дніпропетровській областях до 33°, у західних областях 18-23°", - йдеться у повідомленні.
У Львові вночі без опадів, а вдень йтимуть короткочасні дощі. Температура вночі становитиме близько 15°, вдень 20-22° тепла.
Також синоптики прогнозують, що і Одесі 12 вересня день буде сонячним. Вночі 17-19°, вдень 26-28° тепла.
У Дніпрі завтра опадів не очікується. Вночі 15-17°, вдень 30-32° тепла.
У Харкові температура вночі становитиме 14-16°, вдень 27-29° тепла.
У Карпатах вночі 11-16°, вдень 16-21° тепла.
Як повідомляв УНІАН, у Києві завтра вдень буде 26-28 градусів тепла.
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