Збитки від ураганів "Харві" та "Ірма" можуть перевищити $290 мільярдів
Досі найбільш руйнівним стихійним лихом в історії США вважався ураган "Катріна" 2005 року.
Сукупний збиток від ураганів "Харві" і "Ірма" може обійтися економіці США в 290 мільярдів доларів, або в 1,5 відсотка від ВВП країни.
Про це телеканалу ABC повідомив президент метеорологічної компанії AccuWeather Джоел Майерс, передає ТСН. За його оцінкою, збитки від "Харві" і "Ірми" будуть рекордними.
Кількість жертв урагану "Харві" в Техасі збільшилася до 70 осіб
"Збиток від урагану "Ірма" складе близько 100 мільярдів доларів, це еквівалентно половині відсоткового пункту ВВП. "Харві" став стихійним лихом, що завдало найбільший збиток нашій країні в її історії — близько 190 мільярдів доларів, що еквівалентно одному відсоткового пункту ВВП", — зазначив він.
Майерс зазначив, що при підрахунку враховувалися порушення в роботі підприємств, зростання безробіття, втрата врожаю, руйнування приватної власності та зростання цін на бензин.
Досі найбільш руйнівним стихійним лихом в історії США вважався ураган "Катріна", що обрушився на країну в серпні 2005 року. Тоді загинули майже дві тисячі осіб, лихо обійшлося американської скарбниці в рекордну суму — 108 мільярдів доларів.
Як повідомляв УНІАН, для ліквідації наслідків урагану "Харві" штату потрібна астрономічна сума - близько $180 млрд, заявив губернатор Техасу Грег Еббот. Він зазначив, що "Харві" заподіяв навіть більшої шкоди, ніж ураган "Катріна", спустошивши Новий Орлеан у 2005 році.
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