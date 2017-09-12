Сьогодні захід України накриють дощі, в інших регіонах буде спекотно і без опадів (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 12 вересня, в Україні практично без опадів, у більшості регіонів україни очікується тепла погода.

На заході України сьогодні пройдуть дощі / УНІАН

На сході без опадів, температура вдень до +32°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +34°.

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На заході України у вівторок пройдуть дощі. Вдень до +27°.

У північних областях без опадів. Температура до +28°. У центрі хмарно з проясненнями, температура вдень до +33°.

Прогноз на 12 вересня / УНІАН

За народним прогнозом, 12 вересня - святих Олександра, Івана, Павла. Іван Пісний прийшов, літо красне забрав. Якщо птахи 12 вересня кружляють високо і не хочуть відлітати, то осінь буде теплою, сухою і тривалою.

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