У Києві сьогодні буде сонячно і без опадів

08:30, 12 вересня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 12 вересня у столиці без опадів, вдень до +27°.

Сьогодні В Києві без опадів / holy-mozart.livejournal.com
Сьогодні в Києві без опадів / holy-mozart.livejournal.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +27°, ввечері - до +23°. Вітер південно-східний, до 5.9 м/с.

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Сонце в столиці зійшло у 06:28, а зайде о 19:19.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 12 вересня, в Україні практично без опадів, у більшості регіонів україни очікується тепла погода.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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