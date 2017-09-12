Синоптики попереджають про дощі та шквали на заході та півдні України

09:22, 12 вересня 2017
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Сьогодні, 12 вересня, у західних та південних регіонах очікується погіршення погодних умов.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Про це йдеться в повідомленні Українського гідрометцентру.

Сьогодні захід України накриють дощі, в інших регіонах буде спекотно і без опадів (карта)

Так, 12 вересня вдень в Карпатах сильний дощ, на заході країни грози, у західних та південних областях місцями пориви вітру та шквали 15-20 м/с.

Нагадаємо, протягом 12-13 вересня у зв'язку з очiкуваними сильними опадами на річках Закарпаття очікується підвищення рівнів води.

У місцях проходження сильних злив можливе формування значного місцевого стоку, швидкоплинне підвищення рівнів води на малих водотоках у населених пунктах. Крім того, у гірських районах існує загроза сходу селевих потоків.

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