Число жертв землетрусу в Мексиці зросло до 95 осіб

10:34, 12 вересня 2017
397
0

У результаті потужного землетрусу в Мексиці загинули 95 осіб.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

Раніше повідомлялося про 90 загиблих.

"Землетрус... найсильніше торкнувся штатів Оахака, Чіапас і Табаско, привівши до загибелі 95 людей, сотень поранених і дуже істотного матеріального збитку", - цитує "РИА Новости" Міністерство закордонних справ Мексики.

Готель в Мексиці розколовся надвоє через потужний землетрус

Нагадаємо, землетрус магнітудою 8,0 стався біля тихоокеанського берега Мексики. Мексиканські рятувальні служби повідомили, що цей землетрус став найсильнішим з 1985 року, коли загинули тисячі людей.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Укргідрометцентр оприлюднив прогноз погоди на липень Укргідрометцентр оприлюднив прогноз погоди на липень
У Чернігові міські служби працюють у посиленому режимі в боротьбі зі стихійним лихом У Чернігові міські служби працюють у посиленому режимі в боротьбі зі стихійним лихом
Чернігів затопило: на вулицях пливуть човни, машини пішли під воду (фото, відео) Чернігів затопило: на вулицях пливуть човни, машини пішли під воду (фото, відео)
На Прикарпатті внаслідок сильних дощів підтоплені будинки, зруйновані дороги і мости (фото) На Прикарпатті внаслідок сильних дощів підтоплені будинки, зруйновані дороги і мости (фото)
Погода на вихідні: Україну накриють зливи з грозами, на заході до + 16° (карта) Погода на вихідні: Україну накриють зливи з грозами, на заході до + 16° (карта)
На Балі вивергається вулкан Агунг, сотні жителів евакуйовані (фоторепортаж) На Балі вивергається вулкан Агунг, сотні жителів евакуйовані (фоторепортаж)
На вулицях міст вирують ріки: в Греції сталися сильні повені (фото, відео) На вулицях міст вирують ріки: в Греції сталися сильні повені (фото, відео)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 36 °
Майже безхмарно
Погода Стерлінг
69 %
763 мм
2.6 м/с
2 %
Стрічка новин