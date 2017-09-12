Число жертв землетрусу в Мексиці зросло до 95 осіб

У результаті потужного землетрусу в Мексиці загинули 95 осіб.

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Раніше повідомлялося про 90 загиблих.

"Землетрус... найсильніше торкнувся штатів Оахака, Чіапас і Табаско, привівши до загибелі 95 людей, сотень поранених і дуже істотного матеріального збитку", - цитує "РИА Новости" Міністерство закордонних справ Мексики.

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Нагадаємо, землетрус магнітудою 8,0 стався біля тихоокеанського берега Мексики. Мексиканські рятувальні служби повідомили, що цей землетрус став найсильнішим з 1985 року, коли загинули тисячі людей.