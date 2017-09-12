Шторм "Ірма" послабшав до тропічної депресії

Шторм "Ірма" на південному сході США послабшав до тропічної депресії - циклону найнижчої інтенсивності.

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"Ірма" продовжить слабшати по мірі просування вглиб континенту. Зараз циклон знаходиться поряд з кордоном між штатами Алабама і Джорджія і продовжує рух у північно-західному напрямку зі швидкістю близько 6,5 м/с, повідомляє ТАСС з посиланням на американську Національну метеорологічну службу.

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Незважаючи на ослаблення, "Ірма" продовжує приносити з собою потужні вітри і проливні дощі.

Раніше повідомлялося, що сукупний збиток від ураганів "Харві" і "Ірма" може обійтися економіці США в 290 мільярдів доларів.