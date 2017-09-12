Рятувальники попереджають про пожежну небезпеку в Україні
Протягом найближчих днів у багатьох регіонах України очікується пожежна небезпека.
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Український гідрометцентр.
Сьогодні захід України накриють дощі, в інших регіонах буде спекотно і без опадів (карта)
Зокрема, 12-15 вересня в Одеській, Миколаївській, Херсонській та Запорізькій переважатиме надзвичайний рівень (5 класу) пожежної небезпеки.
Крім того, у Донецькій, Луганській, Харківській та Дніпропетровській областях очікується висока (4 класу), 14-15 вересня місцями надзвичайна пожежна небезпека.
Рятувальники закликають громадян дотримуватися правил пожежної безпеки під час перебування у лісах, парках, на відкритих територіях та не провокувати виникнення пожеж в екосистемах.
Нагадаємо, 12 вересня у західних та південних регіонах очікується погіршення погодних умов.
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