Рятувальники попереджають про пожежну небезпеку в Україні

Протягом найближчих днів у багатьох регіонах України очікується пожежна небезпека.

У багатьох областях очікується пожежна небезпека / ДСНС

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Український гідрометцентр.

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Зокрема, 12-15 вересня в Одеській, Миколаївській, Херсонській та Запорізькій переважатиме надзвичайний рівень (5 класу) пожежної небезпеки.

Крім того, у Донецькій, Луганській, Харківській та Дніпропетровській областях очікується висока (4 класу), 14-15 вересня місцями надзвичайна пожежна небезпека.

Рятувальники закликають громадян дотримуватися правил пожежної безпеки під час перебування у лісах, парках, на відкритих територіях та не провокувати виникнення пожеж в екосистемах.

Нагадаємо, 12 вересня у західних та південних регіонах очікується погіршення погодних умов.