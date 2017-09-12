На Гаваях "прокинувся" один з найактивніших вулканів світу (відео)

13:09, 12 вересня 2017
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На Гаваях триває виверження одного з найактивніших вулканів світу - Кілауеа.

Виверження вулкану / volcanoes.usgs.gov
Виверження вулкану Кілауеа / volcanoes.usgs.gov

Нинішнє виверження є найсильнішим за останні роки, йдеться у сюжеті ТСН

Гора заввишки понад тисячу метрів стоїть посеред Тихого океану. У перекладі з мови місцевих аборигенів Кілауеа означає "вогнедишний". Він украй перемінливий - виверження раптово починаються і завершуються у різних місцях гори. 

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