Жертвами урагану "Ірма" на Кубі стали 10 людей

13:29, 12 вересня 2017
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Не менше 10 людей загинули в результаті урагану "Ірма" на Кубі.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

Ураган накрив провінції Гавана, Матансас та інші регіони на заході і в центральній частині Куби. Більшість жертв загинули в результаті обвалення будинків і повені, викликаної ударом стихії, повідомляє Xinhua з посиланням на місцевий державний телеканал.

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Ураган "Ірма" бушував на Кубі з 8 по 10 вересня. Сильні дощі затопили чимало будинків, інфраструктура електропостачання та туристичні об'єкти отримали серйозні пошкодження, понад мільйон жителів були евакуйовані.

Нагадаємо, шторм "Ірма" на південно-сході США послабшав до тропічної депресії - циклону самої низької інтенсивності.

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