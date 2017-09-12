На Закарпатті через дощі очікуються підйоми рівнів води на річках

Протягом 12-13 вересня через сильні опади на річках Закарпатської області очікується підвищення рівнів води.

На річках Закарпатської області очікуються підйоми рівнів води / galleryua.com

Про це йдеться в повідомленні Українського гідрометцентру.

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Так, 12-13 вересня у зв'язку з очiкуваними сильними опадами на річках Закарпаття очікується підвищення рівнів води на 0,2-1,0 м, в межах русел. У місцях проходження сильних злив можливе формування значного місцевого стоку, швидкоплинне підвищення рівнів води на малих водотоках у населених пунктах.

Крім того, у гірських районах Закарпатської області існує загроза сходу селевих потоків.

Нагадаємо, 12 вересня у західних та південних регіонах очікується погіршення погодних умов.