Ураган "Ірма" призвів до найсильнішої за 100 років повені у Джексонвіллі

Ураган "Ірма" став причиною найсильнішої за 100 років повені в Джексонвіллі (штат Флорида, США).

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Рівень води в деяких районах центральної частини міста може досягати 1,2 метра.

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"Історичний максимум підйому води, встановлений в 1864 році, вже подолано", - цитує ТАСС представника Національної метеослужби Енжі Иньєді.

Влада міста попереджає місцевих жителів про необхідність уникати затоплених ділянок, міських вулиць, а ті, хто не може залишити свої будинк і кому потрібна допомога, повинні вивішувати на дверях білі полотнища.

Нагадаємо, не менше 10 людей загинули в результаті урагану "Ірма" на Кубі.