Ураган "Ірма" призвів до найсильнішої за 100 років повені у Джексонвіллі

15:50, 12 вересня 2017
547
0

Ураган "Ірма" став причиною найсильнішої за 100 років повені в Джексонвіллі (штат Флорида, США).

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

Рівень води в деяких районах центральної частини міста може досягати 1,2 метра.

Шторм "Ірма" послабшав до тропічної депресії

"Історичний максимум підйому води, встановлений в 1864 році, вже подолано", - цитує ТАСС представника Національної метеослужби Енжі Иньєді.

Влада міста попереджає місцевих жителів про необхідність уникати затоплених ділянок, міських вулиць, а ті, хто не може залишити свої будинк і кому потрібна допомога, повинні вивішувати на дверях білі полотнища.

Нагадаємо, не менше 10 людей загинули в результаті урагану "Ірма" на Кубі.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
У перший день липня синоптики обіцяють грози на всій території України і паводки (відео) У перший день липня синоптики обіцяють грози на всій території України і паводки (відео)
У Чернігові міські служби працюють у посиленому режимі в боротьбі зі стихійним лихом У Чернігові міські служби працюють у посиленому режимі в боротьбі зі стихійним лихом
Мерехтливе небо: українці у соцмережах діляться відео нічної грози з блискавками Мерехтливе небо: українці у соцмережах діляться відео нічної грози з блискавками
На Прикарпатті внаслідок сильних дощів підтоплені будинки, зруйновані дороги і мости (фото) На Прикарпатті внаслідок сильних дощів підтоплені будинки, зруйновані дороги і мости (фото)
Руйнівна стихія: внаслідок негоди в Україні знеструмлено майже 400 населених пунктів у 10 областях Руйнівна стихія: внаслідок негоди в Україні знеструмлено майже 400 населених пунктів у 10 областях
На Балі вивергається вулкан Агунг, сотні жителів евакуйовані (фоторепортаж) На Балі вивергається вулкан Агунг, сотні жителів евакуйовані (фоторепортаж)
Синоптики попереджають про підвищення рівнів води у річках України Синоптики попереджають про підвищення рівнів води у річках України

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 36 °
Майже безхмарно
Погода Стерлінг
69 %
763 мм
2.6 м/с
2 %
Стрічка новин