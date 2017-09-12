Завтра у багатьох регіонах України похолодає, на заході пройдуть дощі (відеопрогноз)

Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 13 вересня, у багатьох регіонах України похолодає, на заході пройдуть дощі.

В Україні завтра практично без опадів / galleryua.com, berlum

На сході без опадів, температура вдень до +33°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +31°.

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На заході України пройдуть дощі. Вдень до +21°.

У північних областях без опадів. Температура до +21°. У центрі України мінлива хмарність, температура вдень до +29°.

За народним прогнозом, 13 вересня - Положення пояса Пресвятої Богородиці. Журавлі у цей день збираються на болоті "домовленість тримати, яким шляхом-дорогою на теплі води летіти".

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