Завтра у багатьох регіонах України похолодає, на заході пройдуть дощі (відеопрогноз)

16:30, 12 вересня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 13 вересня, у багатьох регіонах України похолодає, на заході пройдуть дощі.

В Україні завтра практично без опадів / galleryua.com, berlum
В Україні завтра практично без опадів / galleryua.com, berlum

На сході без опадів, температура вдень до +33°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +31°.

Рятувальники попереджають про підвищення рівнів води на річках Закарпаття

На заході України пройдуть дощі. Вдень до +21°.

У північних областях без опадів. Температура до +21°. У центрі України мінлива хмарність, температура вдень до +29°.

За народним прогнозом, 13 вересня - Положення пояса Пресвятої Богородиці. Журавлі у цей день збираються на болоті "домовленість тримати, яким шляхом-дорогою на теплі води летіти".

Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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