Завтра у багатьох регіонах України похолодає, на заході пройдуть дощі (відеопрогноз)
Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 13 вересня, у багатьох регіонах України похолодає, на заході пройдуть дощі.
На сході без опадів, температура вдень до +33°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +31°.
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На заході України пройдуть дощі. Вдень до +21°.
У північних областях без опадів. Температура до +21°. У центрі України мінлива хмарність, температура вдень до +29°.
За народним прогнозом, 13 вересня - Положення пояса Пресвятої Богородиці. Журавлі у цей день збираються на болоті "домовленість тримати, яким шляхом-дорогою на теплі води летіти".
Прогноз погоди в Україні на середу, 13 вересня
Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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Дніпро+23°... +14°
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Донецьк+29°... +14°
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Запоріжжя+26°... +16°
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Київ+16°... +10°
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Кіровоград+20°... +10°
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Луганськ+31°... +17°
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Миколаїв+23°... +15°
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