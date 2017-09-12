У Києві завтра похолодає, вдень температура до +21°

17:00, 12 вересня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 13 вересня у столиці без опадів, вдень до +21°.

У Києві завтра без опадів / lifekiev.com
У Києві завтра без опадів / lifekiev.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +21°, ввечері - до +19°. Вітер західний та південно-західний, до 5.8 м/с.

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Сонце в столиці зійде у 06:29, а зайде о 19:17.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 13 вересня, у багатьох регіонах України похолодає, на заході пройдуть дощі.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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